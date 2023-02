Giulia De Lellis e Carlo Beretta sono in crisi? Il retroscena | ' Niente foto o scambio social da settimane | fan allarmati'

Dopo la crisi tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser , ufficialmente rientrata, adesso il 'caso gossip' riguarda l'influencerDee Carlo Beretta , ereditiero dell'omonima azienda produttrice di armi. I due stanno insieme da più di due anni, ma negli ultimi giorni la relazione sarebbe in crisi. Sanremo, la ...Andrea Iannone e il rapporto con Belen eDe. Il presente con Elodie . La relazione di Iannone con Elodie, nata grazie a Diletta Leotta. L'amore con Elodie è nato in un'estate all'...

Uomini e Donne, crisi tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta Gli indizi Isa e Chia

Giulia De Lellis e Carlo Beretta in crisi I fan notato dei particolari ... Novella 2000

Giulia De Lellis e Carlo Beretta sono in crisi Il retroscena: «Niente foto o scambio social da settimane, fan leggo.it

Giulia De Lellis: inizia per lei il “tour de force”. Cosa sta accadendo Haircare.it

Giulia De Lellis conduttrice, annuncia il programma tv col corpetto di ... Stile e Trend Fanpage

Tantissimi fan di Giulia De Lellis e Carlo Beretta si stanno chiedendo se i due stanno ancora insieme oppure no. Sono successe di recente delle mosse (o meglio non mosse) social che hanno suscitato ...Secondo quanto riportato da alcune indiscrezioni, c’è un dubbio che aleggia sull’amore tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta: i due da qualche tempo non si fanno vedere insieme e su Instagram ci sono ...