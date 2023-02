Gino Paoli show a Sanremo 2023 | retroscena incredibile su Morandi e Little Tony

Poi, rivolto al direttore dell'Intrattenimento di prime time, "avevi controllato i testi diDopo è arrivato Achille Lauro che sembrava Cristina D'Avena, poi i Cugini di Campagna, neanche ...super ospite dela finale del Festival di Sanremo 2023. L'artista ha cantato tre successi del suo lungo repertorio: 'Una lunga storia d'amore', 'Sapore di sale', 'Il cielo in una stanza'. "...

Gino Paoli sul palco tra aneddoti e grandi classici - Sanremo 2023 Agenzia ANSA

Ornella Vanoni torna a Sanremo: il suo amore con Gino Paoli, la vita e l'arte fuori dagli schemi La Gazzetta dello Sport

La serata finale: i Depeche Mode si prendono (per la quarta volta) il palco dell'Ariston - La diretta della serata finale - La diretta della serata finale RaiNews

Sanremo 2023, la finale. Fedez e il bacio con Rosa Chemical. Fiorello: "Domani avrete la prima pagina dell'Avvenire" la Repubblica

Lo so che fine farà domani! Fatemelo vedere per l'ultima volta". Poi, rivolto al direttore dell'Intrattenimento di prime time, "avevi controllato i testi di Gino Paoli Dopo è arrivato Achille Lauro ...Gino Paoli show a Sanremo. Non solo per l'emozionante prestazione canora. Il cantante 88enne si è intrattenuto a parlare con Amadeus e Gianni Morandi, lasciandosi andare a ...