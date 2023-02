Ginnastica artistica | Serie A | pagelle prima tappa Villa | Casali | Macchiati e Vannucchi | che bordate! Lodadio-Maresca al duello

(Di domenica 12 febbraio 2023) Sabato 11 febbraio si è disputata ladellaA1 2023 di, il massimo campionato italiano a squadre. Di seguito ledegli atleti italiani che si sono messi maggiormente in luce al Mandela Forum di Firenze. RICCARDO: 9. L’uomo del giorno. Il pubblico più attento se lo ricorderà in trionfo agli Europei juniores dell’anno scorso, quando si impose nella gara a squadre e al cavallo con maniglie. Il classe 2005 ha piazzato la stoccata di lusso proprio sul suo attrezzo di riferimento (14.350, 6.1 il D Score) e ha offerto una prova di grandissima sostanza su tutti gli attrezzi (da annotare anche il 14.300 al volteggio e il 13.550 alla sbarra), trascinando la Pro Carate verso la vittoria di. LORENZO ...

Al Mandela Forum di Firenze ha preso il via la Serie A1 di, sia al maschile che al femminile. Una prima tappa importante per la Pro Patria Bustese e la Brixia Brescia che difendono i titoli conquistati lo scorso anno , ma soprattutto per ...... staccando dì un punto e un pugno di decimi, nell'ordine, la LibertasVercelli (150.100) trainata da Giulia Pierotti e l'Lissonese di Alexia Angelini (146,350). Quarta piazza per ...

