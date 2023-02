Gf Vip7 | Milena Miconi torna nuovamente nella Casa all’insaputa di tutti

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 12 febbraio 2023) Inaspettatamente,fa il suo ritornodel Grande Fratello Vip dopo una settimana di assenza a seguito della scomparsa del suo caro amico, manager dei Vip, Alessandro Lo Cascio. La gieffina è stata accolta calorosamente dai vipponi, che le sono saltati addosso abbracciandola, aggiornandola su tutto ciò che è successo durante la sua assenza, periodo in cui la concorrente del reality non ha avuto modo di contattare nessuno, tantomeno vedere i suoi compagni. Uno per uno i coinquilini le riversano addosso il loro amore enon riesce a smettere di ripetere quanto le siano mancati. Gf Vip 7,fa una sorpresa ai suoi coinquilini Silenziosamentevarca la porta ...