GF Vip | risuonano le canzoni di Sanremo 2023 | i gieffini spiazzati

Leggi su 361magazine

(Di domenica 12 febbraio 2023) Al GF Vipledi: la reazione divertente dei vipponi Nel loft di Cinecittà irrompono i brani del Festival di. I vari concorrenti del GF Vip infatti non sanno (almeno non tutti) che questa settimana si è svolto il 73estimo Festival della canzone italiana, mentre alcuni degli ultimi entrati sapevano addirittura i nomi dei cantanti, visto che Amadeus ha annunciato i nomi degli artisti lo scorso 4 dicembre intervenendo al TG1, quando molti di loro erano già nella Casa da diversi mesi. Nel corso del pomeriggio la produzione ha deciso di far risuonare nella Casa i brani che in questi giorni stanno spopolando. Alberto De Pisis ha però capito che si trattava della playlist del Festival e ha iniziato a valutare le. ...