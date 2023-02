GF Vip | Attilio Romita fa una rivelazione su Antonella che spiazza | “Mi ha detto che…”

(Di domenica 12 febbraio 2023) Al Gf Vip, in queste ore,ha fatto unasuFiordelisi che lascia senza parole: ecco che cosa ha svelato. Il Grande Fratello Vip è sulla bocca di tutti. Da quando ha avuto inizio a settembre non si parla d’altro dato che ogni giorno accade qualcosa di diverso. Nell’ultima settimana si L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

La storia tra Antonella ed Edoardo è una montatura Così sembrerebbe dalle parole diRomita , ex volto del Tg1 e concorrente della settima edizione del 'Grande Fratello' . Il giornalista non ha preso bene l'ennesima nomination e ha continuato a ribadire la propria ...Al televoto per la prossima puntata del Gfci sonoRomita , Nikita Pelizon , Antonino Spinalbese , Daniele Dal Moro , Nicole Murgia e Davide Donadei , continua a lasciarsi andare a dichiarazioni contro Edoardo Tavassi e Donnamaria. ...

Attilio Romita: Antonella Fiordelisi mi ha detto che lascerà Edoardo Donnamaria fuori dal GF Vip Fanpage.it

Mafiosi e squadristi, la famiglia di Edoardo Tavassi diffida Attilio Romita al GF Vip Fanpage.it

Grande Fratello Vip, Attilio Romita VS Tavassi: “E’ il capobanda, decide chi “eliminare” | Video Mediaset SuperGuidaTV

Ultime notizie Grande Fratello vip 7: sondaggi televoto, Attilio sempre ultimo Tag24

GF VIP, squalifica per Attilio Romita Le pesanti frasi non passano inosservate: cosa ha detto ilmessaggero.it

Dopo la rivelazione di Attilio Romita, ecco arrivare un’altra confessione dell’influencer napoletana: in una conversazione con Martina Nasoni, Antonella Fiordelisi ha raccontato di essere pronta a ...Nelle ultime ore la confessione di Attilio Romita al Gf Vip ha scatenato il caos! Il giornalista ha infatti svelato di sapere alcuni segreti circa la ...