Gf Vip 7 | Oriana Marzoli strappa la foto di Antonino Spinalbese e ci sputa sopra | è polemica Video

(Di domenica 12 febbraio 2023) Dopo il flirt dei mesi precedenti che ha scaldato le mura della Casa del Gf Vip 7, franon corre più buon sangue. L’influencer venezuelana ha più volte lasciato intendere di essere stata sedotta e abbandonata dall’hair stylist. Diverse settimane fa Alfonso Signorini ha chiesto ai due Vipponi un confronto durante una diretta del reality show. Confronto che si è concluso nel peggiore dei mesi, fra accuse e recriminazioni reciproche. Da quella sera due dei protagonisti più (in)discussi di questa edizione non si sono più rivolti la parola.però ha continuato a esprimere tutta la sua antipatia – se non odio – nei confronti dell’ex di Belen Rodriguez, arrivando a usare termini che spesso e volentieri hanno infastidito i fandom degli altri ...

I concorrenti al televoto Quella di domani, arà una puntata importante del Grande Fratello7 ... Antonino, Attilio, Daniele, Davide, Edoardo Donnamaria, Nicole, Nikita e. Uno di questi ...La Nasoni non vorrebbe che l'imprenditore strumentalizzasse il loro rapporto per far ingelosireNella Casa del 'Grande Fratello' lite furiosa tra ex e scoppia il rapporto tra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro . Durante un durissimo faccia a faccia laespone i suoi dubbi all'...

Gf Vip, Oriana rischia la squalifica: «Frase da brividi su Antonella e Martina». Ecco cosa ha detto leggo.it

Scontro al GFVip tra Daniele e Martina, lui: Conoscevi la mia storia con Oriana, tornatene a casa Fanpage.it

GF VIP, Oriana censurata sulla frase della penale che deve pagare Antonino. Cosa ha detto ilmessaggero.it

GF Vip 7, Oriana litiga con Martina: "Sei una rosicona" Libero Magazine

Gf Vip, Oriana furiosa: "Antonino Che schifo. Lo avrei preso per il collo e..." (VIDEO) Il Pallone Gonfiato

Continua il percorso dei concorrenti nella casa del Grande Fratello VIP e ieri sera la giovane modella venezuelana Oriana Marzoli ha dato il meglio di se, ovviamente parlando in senso negativo. Nel ...Martina Nasoni non ha gradito l'avvicinamento tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, da qui un duro confronto con il suo ex ...