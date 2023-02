Germania | Berlino passa al centro-destra Sconfitta la candidata di Scholz

(Di domenica 12 febbraio 2023) Dopo vent’anni, il-sinistra tedesco perde la Capitale,. Alle elezioni amministrative in città, secondo gli exit poll di ZDF, la Cdu è in netto vantaggio. L’Unione cristiano-democratica diha ottenuto il 28 percento dei voti con il candidato Kai Wegner. La sindaca uscente Franziska Giffey, sostenuta dal cancelliere di, Olaf, ha L'articolo proviene da Inews24.it.

Da (intesa come cancelleria) non è arrivato alcun bonus, al contrario solo vento sfavorevole. lo testimonia il risultato dei liberali, non coinvolti nel governo cittadino, eppure precipitati ...

