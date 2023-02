Georgia accusa Ucraina di volerla trascinare nel conflitto

...Camelio ha notificato avvisi di garanzia a 28 agenti della polizia penitenziaria con l'di ... due originari del Marocco e uno della, che sarebbero stati malmenati e legati in cella. ...Il reporter era stato arrestato nel marzo 2021 con l'aver 'attentato alla sicurezza ... come è successo un anno fa in Ucraina e prima in Crimea,, Crimea, Afghanistan, Cecoslovacchia e ...

Guerra russo-georgiana, 15 anni di conseguenze / Georgia / aree ... Osservatorio Balcani e Caucaso

Se ogni protesta diventa terrorismo Jacobin Italia

Negoziati, Bennet accusa Ma ora sei mesi cruciali ROMA on line

Inchiesta shock al carcere di Biella: "Detenuti picchiati e legati in cella. Indagati 28 agenti" La Repubblica

Perché è difficile credere che siano stati gli americani a sabotare ... Fanpage.it

Il primo ministro georgiano Irakli Garibashvili ha avvertito sabato che il governo ucraino sta cercando di «aprire un secondo fronte» nel confronto con la Russia attraverso le manifestazioni indette d ...