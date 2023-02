GdS | Oggi il Napoli viaggia ad una media punti di 2 | 67

Occhio invece ai match in programmapomeriggio, soprattutto a Ternana - Parma, Bari - Cosenza, Cagliari - Benevento e Sudtirol - Como dove saranno protagoniste squadre che come il Palermo ...Così come per Benveneto e Spal, anche per il Brescia è crisi nera: per i ragazzi del neo allenatore Davide Possanzini, quella dicontro il Modena (0 a 1) è la quinta sconfitta consecutiva.

Vergine, potete dormire fra due guanciali: l'oroscopo di oggi, domenica 12 febbraio Giornale di Sicilia

Maltempo in Sicilia, venerdì ancora allerta rossa: scuole chiuse Giornale di Sicilia

Riposto, ergastolano in licenza premio uccide due donne e poi si spara davanti ai carabinieri Giornale di Sicilia

Contributi a pioggia per stadi e maneggi, ecco la finanziaria che accontenta tutti Giornale di Sicilia

Aspiranti autisti e hostess a Palermo, le speranze dei candidati: «Potrò pagarmi gli studi» Giornale di Sicilia

Il nome di Noussair Mazraoui è tornato in cima alla lista dei desideri dell'Inter per quanto riguarda il capitolo esterni. Con Denzel Dumfries destinato a fare la valigie sull'altare del bilancio ...L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla storica magnolia crollata a Palermo. Il gigante è crollato; spargendo le gemme della sua chioma sull’asfalto che per decenni e decenni ...