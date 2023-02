Gazzetta – Kessie chiama l’Inter | i nerazzurri preparano la mossa per l’estate

(Di domenica 12 febbraio 2023) 2023-02-12 01:18:49 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dalla rosea: In viale della Liberazione vedono l’arrivo dell’ivoriano slegato dallo scambio con Brozovic ipotizzato dal Barcellona a gennaio. Franck è molto legato a Calhanoglu che lo vorrebbe alla Pinetina Almeno ad Appiano Franckè come una camicia bianca, un blu jeans o un pullover di cashmere: non passa mai di moda. L’ivoriano è un capo chevoleva indossare già un estate fa, poi ihanno riprovato a trovargli un posto in armadio negli ultimissimi giorni di un convulso gennaio. La volta buona potrebbe arrivare finalmente a luglio: il club di Zhang lavora già da adesso per rifare il look al centrocampo regalando a Inzaghi un mediano buono per ogni stagione. Intramontabile, almeno per i gusti ...

però non è sparito dai radar dei dirigenti nerazzurri: Marotta e Ausilio continuano a ... Così, come riportato dalla 'dello Sport', in questa settimana sono stati riallacciati contatti, ...L'Inter deve rifarsi il look a centrocampo e sta pensando all'ex milanista Franck. Ecco il meglio dell'ivoriano con i rossoneri in Serie ...

Kessie chiama l'Inter: i nerazzurri preparano la mossa per l’estate La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport: "Kessie bussa all'Inter" Milan News

Inserimenti, gol bellissimi e assist: cosa può dare Kessie all'Inter La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta Sportiva apre col mercato: "Kessie bussa all'Inter" TUTTO mercato WEB

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Kessie bussa all’Inter” Pianeta Milan

Franck Kessié trova sempre meno spazio a Barcellona. Il centrocampista ivoriano si starebbe guardando intorno e l'opzione Inter potrebbe essere interessante in vista della ...Kessie sempre più in orbita Inter, come conferma la gazzetta dello sport, l’ivoriano tra gli obiettivi principali di Marotta e soci. Una trattativa in corso tra Inter e Barcellona, slegata da Brozovic ...