Gasperini si gode la vittoria e Højlund | “Fa i 100 metri in meno di 11 secondi”

(Di domenica 12 febbraio 2023) Gian Pieroquesta volta se la, eccome. Senza nascondere l’orgoglio per lache lui stesso definisce come la più bella della stagione. Inevitabile, perché contro una diretta rivale, che all’andata aveva dominato al Gewiss Stadium. “Probabilmente è stata la miglior gara della stagione” afferma in conferenza stampa, “tecnicamente abbiamo giocato molto bene e creato tanto. Dalla panchina ho avuto la sensazione che fosse una bellissima partita per chi la stava guardando”. Le lodi, anche via tv (ha parlato a Dazn e Sky Sport), arrivano per i giovani, ma anche per i veterani. Ovviamente sugli scudi c’è ancora Rasmus: “Le caratteristiche sono molto simili ad Haaland, è vero. E non vi dico i tempi che fa sui 100… Sta sotto gli 11 e senza neanche sforzarsi. Per la statura che ...

