Gasperini | «Atalanta seconda o terza? Serie A lunga | c’è tempo Ma fiducia»

Leggi su inter-news

(Di domenica 12 febbraio 2023)ha vinto stasera 0-2 in casa della Lazio, con l’che ha agganciato la Roma al terzo posto portandosi a -2 dall’Inter (vedi articolo). Intervistato nel post partita su DAZN, il tecnico dei bergamaschi non sembra voler porre limiti (Napoli ovviamente escluso) ai suoi. RILANCIO IMMEDIATO – L’veniva dalle sconfitte in Coppa Italia con l’Inter e inA col Sassuolo, stasera gran 0-2 alla Lazio. Gian Pieroguarda solo fino a un certo punto la classifica: «Arrivare secondi, terzi o quarti? Questo tipo di prestazioni poi ti danno sicuramente. Se sei capace di fare una prestazione così, contro una squadra forte come la Lazio che ha fatto un primomolto bello per intensità e qualità, esci molto bene da quelle partite». IN ...