Gaeta | “Morte clochard riapre la drammatica ferita”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 12 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Ladel senza fissa dimora di presunte origini nord-africane, stroncato dal freddo proprio accanto al suo giaciglio di fortuna in piazza Enrico De Nicola,mente unache la città non riesce a rimarginare: quella dell’assistenza a chi è costretto a vivere per strada. All’inizio di ogni stagione invernale dovremmo essere già pronti a mettere in campo Piani freddo adeguati alle esigenze di un territorio fortemente complesso come quello di Napoli. Invece ciò non accade e si rincorre sempre l’emergenza, fino a quando non accade l’irreparabile. Durante il mio recente incontro con il sindaco,no Manfredi, abbiamo parlato anche di questo tema così delicato. Ho anche chiesto all’amministrazione dati sulla reale disponibilità di posti per l’accoglienza ...