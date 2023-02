Futuro Juan Jesus | cambia tutto dopo gli ultimi rumors | la scelta del Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 12 febbraio 2023) L’attenzione dele di Luciano Spalletti è tutta sulla partita in programma questa sera allo Stadio Maradona contro la Cremonese. Gli azzurri, come affermato da Spalletti in conferenza stampa, vorranno certamente vendicare la sconfitta in Coppa Italia di qualche settimana fa che è valsa l’eliminazione dalla competizione. Mentre c’è unche lavora sul campo per inseguire il sogno scudetto, ce n’è uno che continua a lavorare dietro le quinte per programmare al meglio ildel club.Rinnovo (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) Ilsta lavorando al rinnovo diStando a quanto riportato damercatoweb.com, la dirigenza azzurra, in questo momento è al lavoro per sbrigliare ...