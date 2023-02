Frosinone | tre squilli per la A e più 15 dalla terza

(Di domenica 12 febbraio 2023) Ilviaggia a vele spiegate verso la Serie A, la vittoria schiacciante contro il Cittadella ha portato il vantaggio a +15 Ilviaggia a vele spiegate verso la Serie A, la vittoria schiacciante contro il Cittadella ha portato il vantaggio a +15. Fabio Grosso ha trovato la quadratura e da un certo punto in avanti non ha smesso di vincere. I ciociari riescono a superare ogni ostacolo e viaggiano a un ritmo davvero impressionante. La promozione è ormai quasi scontata visto che dietro le inseguitrici rallentano e ilnon ha voglia di girarsi e aspettare. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il Frosinone vince ancora per la sesta volta consecutiva e conquista i tre punti grazie alle reti di Moro, Insigne e Mulattieri. Complice la sconfitta della Reggina contro il Brescia e il pareggio del ...Poker esterno per il Frosinone capolista del girone C, in questa 14° giornata e prima del girone di ritorno, all'interno del campionato Under 14 Elite. I giallazzurri guidati da Casagrande e Caramanic ...