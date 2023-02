Frasi sull’intelligenza per le menti più attive e brillanti

Leggi su dilei

(Di domenica 12 febbraio 2023) L’intelligenza è quella capacità di comprendere, ragionare e percepire ciò che ci circonda. La scienza e la psicologia identificano diversi tipi di intelligenze come quella emotiva o quella logico-matematica o musicale. Stando all’etimologia della parola, deriva dal sostantivo latino intelligentia che, a sua volta, proviene dal verbo intelligere che significa “capire”. L’intelligenza è letteralmente la capacità di stabilire correlazioni e distinzioni tra ele. Una persona intelligente è qualcuno che riesce a comprendere rapidamente cose nuove, sa adattarsi a contesti differenti e ha una modalità di pensiero che gli permette di ragionare, riconoscere e risolvere problemi. Chi ha una buona capacità di pensiero sa trovare sempre le parole migliori in ogni situazioni, riesce a individuare la strada più corretta e rapida per raggiungere un obiettivo e, solitamente, è ...