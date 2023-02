Franco Zeffirelli | il regista che ci racconta l’amore

(Di domenica 12 febbraio 2023)nasce a Firenze cento anni fa, il 12 Febbraio del 1923. E’ stato un grandee sceneggiatore italiano. Nato fuori dal matrimonio, la madre all’anagrafe lo registra con un cognome inventato,, ispirata dall’Idomeneo di Mozart. Negli anni sessanta varca la soglia della cinematografia italiana con due opere shakespeariane La bisbetica domata e Romeo e Giulietta. Nel 1972 cura la regia di Otello. Dopo il grande successo con Gesù di Nazaret del 1977, produce importanti pellicole italiane come Il Campione, Amore senza fine, Il giovane Toscanini e Amleto. Nel 1993 esce al cinema Storia di una Capinera, ispirato all’opera di Giovanni Verga. Viene eletto Senatore della Repubblica nello stesso anno. Tra il 1996 e il 1999 ci regala i capolavori Jane Eyre e Un the con Mussolini. Nel 2002 dirige ...

Franco Zeffirelli è nato a Firenze il 12 febbraio 1943, figlio di Ottorino Corsi, un commerciante di Vinci, e Alaide Garosi Cipriani. All'epoca il bambino non poté essere registrato con nessuno dei ...