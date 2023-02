Franco Morbidelli | sensazioni positive per il pilota di Yamaha

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 12 febbraio 2023) Il contratto in scadenza e tanto da dover dimostrare in questa importante stagione.dovrà dare delle risposte molto convincenti al team factory dimeritandosi, così, una nuova conferma al fianco di Fabio Quartararo. Mentre l’annata di MotoGP si avvicina a grandi passi, l’italo-brasiliano sta raccogliendo dei feedback positivi dalla sua moto. Le parole di(Credit fotoRacing)Ecco cosa ha detto recentemente il compagno di squadra del francese ex campione del mondo ai microfoni del portale moto.it: “Sto molto bene. Sono carico, vengo da un bell’inverno, durante il quale mi sono rilassato con i miei amici, con la mia famiglia, con la gente che mi vuole bene. Mi sono allenato, ho pensato come riuscire a migliorare e a fare dei bei ...