Francia | Giroud non lascia la nazionale | “Non sono pronto | spero di vivere altre emozioni”

(Di domenica 12 febbraio 2023) Oliviernon sembra avere alcuna intenzione dire lafrancese, come fatto invece nelle scorse settimane dai connazionali Lloris, Mandanda e Varane. Il 36enne attaccante del Milan, intervistato da “France 2”, non nasconde le sue intenzioni: “Nonre la, non è finita e voglioancoracon la maglia della– ha affermato– Fisicamente sto bene e le motivazioni non mi mancano, mi considero ancora un giocatore convocabile.”è il miglior marcatore nella storia della, con 52 gol all’attivo con la maglia dei Bleus. SportFace.

In seguito al ritorno di Ibrahimovic tra i convocati in realtà le prime punte in rosa sono ben tre, con Giroud ed Origi anche loro a disposizione di Pioli ma nessuno garantisce la continuità sperata.Il francese è tornato a segnare dopo sette giornate, di nuovo decisivo. La sua storia in rossonero - e non solo - è ricca di reti fondamentali ...