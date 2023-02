Francesca De Andrè | la scolaretta bollente | la divisa è troppo piccola

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 12 febbraio 2023)Deusa il suo Instagram in maniera eccellente, perché certi scatti sanno davvero essere meravigliosi e da perdere il fiato. Non è mai semplice imporsi in televisione quando si ha addosso un cognome così importante e così noto come quello di De, con la bellissimache ha saputo però rimandare al mittente tutte le varie critiche nei suoi confronti. Ormai la sua carriera come infuencer è assolutamente ben avviata e questo le ha dato così ancora una volta la grande opportunità per poter farsi vedere sempre più bella e meravigliosa come di recente. InstagramSu Instagram infatti non mancano davvero mai le occasioni per sbizzarrirsi con degli scatti molto simpatici e anche accattivanti, con la stupenda Deche ha deciso di tornare giovanissima. Nonostante non siano più ...