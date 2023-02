Fra tante voci è mancata la voce della vera cultura. Così la televisione tradisce il proprio ruolo

le misure contenute in un decreto ideato per prorogare alcune misure o differirne altre ...i più noti, lo slittamento di un anno per le gare delle concessioni balneari e l'allugamento dei ...Va bene la scuola, va bene il museo, va bene il Ministero della Cultura, ma lo strumento più formidabile di educazione e diseducazione, a partire dalla lingua, dagli accenti, dai neologismi, dagli ...

Fra tante voci è mancata la voce della vera cultura. Così la ... ilGiornale.it

Serie B - Soleri abbatte la Reggina: amaranto ko 2-1 a Palermo fra tante polemiche LaC news24

Bologna, un weekend a piedi fra musei, mostre e teatri Il Sole 24 ORE

Pazienti oncologici, i «senza dimora» Avvenire

Sanità, Pettinari (M5s): distretto sanitario Montesilvano già vecchio ... AbruzzoLive

Perché non chiamare scrittori, registi, poeti e autentici musicisti Avrebbero dato un contributo nobile e formativo: quello dell'esempio, non del potere arrogante ...Un giudizio errato sia dal punto di vista logico – come ha sottolineato Ezio Mauro – perché “allora tanto varrebbe non prevedere la possibilità di ricorrere all'arbitrato della Consulta, per manifesta ...