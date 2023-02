(Di domenica 12 febbraio 2023) Rita, allenatrice dell’, ha pubblicato un post dopo la sconfitta in casa della, partita valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A femminile.– Queste le parole e lapubblicate pochi minuti fa su Instagram da parte di Rita. “dalsapendo di aver dato tutto e consapevoli che a certi livelli gli errori possono costare cari. Grazie per aver sostenuto le ragazze fino all’ultimo secondo! #serieafemminile #im#mewe @“. Rita– InstagramFonte: Instagram Rita ...

Sul palco saliranno Andrea Robbiano, Simone, Piero Carosio, Matteo Barbieri e Diego Azzi. ...di Kyle Head su UnsplashAnarchici in piazza per Cospito () Gli antagonisti sono scesi in piazza per il 55enne anarchico in carcere da 10 anni per il ferimento di un top manager di Ansaldo Nucleare, l'...

FOTO – Guarino: «Roma-Inter Women, usciamo dal campo sapendo…» Inter-News.it

Serie A Femminile - Roma-Inter 3-2 - Vittoria sofferta, ma importantissima per le giallorosse. FOTO! Voce Giallo Rossa

Serie A Femminile, ROMA-INTER 3-2: giallorosse inarrestabili ... LAROMA24

Serie A: Empoli-Spezia DIRETTA e FOTO Agenzia ANSA

LIVE Serie A Femminile - Roma-Inter 0-0 - Si alzano i ritmi. FOTO! Voce Giallo Rossa

Rimonta dell'Empoli sullo Spezia: da 0-2 per i liguri nel primo tempo, al 2-2 finale maturato nel recupero. Un pareggio ormai insperato ma che vale oro per i toscani, convinti di aver già perso una ...INSIEME @inter #inter #interwomen #calciofemminile #seriea #la19 #insieme“. POST – Queste le parole e la foto condivisa su Instagram da Lisa Alborghetti sul successo, per 3-0, della “sua” Inter Wom ...