Foresto Sparso perde il suo sindaco | è morto Gennaro Bellini

Leggi su bergamonews

(Di domenica 12 febbraio 2023)ha perso il suosi è spento all’età di 66 anni dopo aver lottato contro la malattia.. La comunità die tutto il Basso Sebino lo ricordano come un uomo buono e un amministratore stimato. Tra i primi messaggi di commiato è arrivato quello dell’onorevole Alessandro Sorte (Forza Italia): “Sentite condoglianze alla comunità diper la scomparsa delbravo e appassionato amministratore. Ciao”. Eletto nel 2019,è statodiin totale per 15 anni ricoprendo la carica per due mandati consecutivi dal 2004 al 2014.