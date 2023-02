Fischi Lazio | l' Atalanta passa all' Olimpico

(Di domenica 12 febbraio 2023) Ora è crisi vera. Nel 2023 la miseria di nove punti in sette partite e un crollo fisico che comincia a preoccupare. Al ritorno dalla sosta mondiale tante delusioni e molti giocatori in calo.spenta,super e vittoria bergamasca meritata che riscatta la sconfitta dell'andata. Dentro la partita tutto quello che di negativo può accadere alla banda di Sarri: l'infortunio muscolare a Romagnoli, due errori clamorosi di Immobile sotto porta (roba mai vista) e l'ammonizione di Zaccagni che costerà la squalifica.sesta e la zona Champions che si allontana pericolosamente. Sarri conferma la squadra inizialmente schierata a Verona: unica variazione Anderson dall'inizio e Pedro che parte dalla panchina con Lazzari, altro escluso eccellente. A guidare l'attacco c'è Ciro alla disperata ricerca di una condizione fisica decente e di ...

La sconfitta dellacon l'Atalanta all'Olimpico è stata salutata da sonoridello stadio, che ha bocciato la prestazione della squadra soprattutto sul piano caratteriale La sconfitta dellacon l'...Nessun allarme però: 'Dal momento e daisi esce come ci siamo entrati. Non siamo al top ..., l'Atalanta resta un incubo all'Olimpico: Zappacosta e Hojlund firmano lo 0 - 2. Biancocelesti ...Ora è crisi vera. Nel 2023 la miseria di nove punti in sette partite e un crollo fisico che comincia a preoccupare. Al ritorno dalla sosta ...La sconfitta della Lazio con l’Atalanta è stata salutata dai fischi dello stadio: un dato testimonia la difficoltà dei biancocelesti La sconfitta della Lazio con l’Atalanta all’Olimpico è stata ...