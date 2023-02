Firenze | nuovo blitz di Ultima Generazione | imbrattato il palazzo della Regione | «Basta sussidi ai combustibili fossili» – Il video

(Di domenica 12 febbraio 2023)non si ferma più. E questa volta imbratta il portone del Consiglio RegionaleToscana, a. Questa mattina, intorno alle 8, quattro persone – un uomo, due ragazzi e una ragazza – hanno lanciato vernice gialla e rossa contro la facciata diPanciantichi ed esposto uno striscione con il messaggio: «Stopai» con il qualelancia un appello affinché i soldi pubblici non vengano utilizzati per finanziare investimenti nelle fonti, tra cui il gas naturale. Nello specifico, l’azione nel capoluogo toscano esprime la contrarietà del collettivo ambientalista alla messa in opera del rigassificatore di Piombino. I due 21enni, tra cui il portavoce Simone ...

... mentre gli estintori utilizzati nella dimostrazione di dissenso sono stati sequestrati dei Carabinieri del comando provinciale di. "Quasi 19 miliardi l'anno di incentivi ai combustibili ...I decessi La lista dei decessi si aggiorna con 1decesso: una donna di 87 anni. ... Sono 11.508 i deceduti dall'inizio dell'epidemia: 3.655 nella Città metropolitana di, 942 in ...

Firenze, nuovo blitz di Ultima Generazione: imbrattata la sede del ... Il Tirreno

Firenze, nuovo blitz di Ultima Generazione, imbrattato il palazzo ... Open

CNA Pensionati Firenze: il nuovo presidente è l'artigiano ... Il Gazzettino del Chianti e delle Colline Fiorentine

Firenze, imbrattata di nuovo la targa di Largo Vittime delle Foibe LA NAZIONE

Chiara Francini star a Sanremo, e sul web è guerra di campanile. "Macché fiorentina, è campigiana" LA NAZIONE

A chiunque abbia un conflitto relazionale in ambito personale, di coppia, o professionale e abbia fiducia di scoprire, attraverso un mini percorso composto di un incontro al mese, piccoli segreti per ...Il 'blitz' una ventina di giorni fa: alle 13.30 agenti di Firenze e Prato in borghese hanno iniziato il pedinamento del furgone che, dopo l’ultimo abbandono notturno, rientrava alla base per ...