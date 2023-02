Firenze | imbrattata sede Consiglio regionale | fermati quattro attivisti di ‘Ultima generazione’

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 12 febbraio 2023) (Adnkronos) – Questa mattinadel movimento ambientalistahanno compiuto un’azione dimostrativa nel centro storico diimbrattando con della vernice il palazzo del Pegaso in via Cavour,eldella Toscana. Glisono statidalle forze dell’ordine e condotti in caserma dai carabinieri per valutare la loro posizione. “Ringrazio Polizia, Carabinieri e Polizia municipale per essere intervenuti prontamente e aver individuato i responsabili. Questi gesti comunicano solo violenza e disprezzo per il patrimonio pubblico e le Istituzioni e vanno condannati senza esitazione”, ha detto il sindaco di, Dario Nardella, ...