Fiori sopra l' inferno | anticipazioni 13 febbraio 2023 | un misterioso serial killer

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 12 febbraio 2023)l', la fiction tratta dall'omonimo romanzo di Ilaria Tuti e con protagonista Elena Sofia Ricci, prenderà il via lunedì 13su Rai 1 alle 21.25. In questa prima puntata, il commissario Teresa Battaglia indagherà sulla morte dell'ingegner Valent, ma faticherà non poco a profilare ill', prima puntata: Teresa Battaglia indaga sulla morte dell'ingegner Valent La prima puntata dil'vedrà il commissario Teresa Battaglia giungere a Travenì insieme all'ispettore capo Giacomo Parisi per indagare sulla morte dell'ingegner Valent. A loro si unirà l'ispettore Massimo Marini, nuovo membro della squadra al quale Teresa ...