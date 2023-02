Fiorentina | Italiano | «Un’altra bella gara senza punti | una costante fastidiosa»

(Di domenica 12 febbraio 2023) Le parole di Vincenzodopo la sconfitta dellacontro la Juve: «Serve più attenzione, furore, concentrazione» A Dazn, Vincenzoha parlato dopo Juve-. Di seguito le sue parole. FASE DIFENSVA- «Bisogna avere molta più attenzione e concentrazione quando non hai la palla. Anche se impensabile non concedere qualcosa qui alla Juve. Bisogna dare di più anche col pallone. Oggi abbiamo concesso due-tre ripartenza con palla nostra, loro sono dei maestri in questo. Ma la squadra è sempre stata in partita, contro una Juve troppo pericolosa con grandi campioni. Peccato perché è. È unache inizia a darci fastidio». OCCASIONI SPRECATE – «Con più determinazione facevamo ...

