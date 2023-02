Finimondo quel capello biondo chiamato Hojlund | presente nei goal dell’Atalanta I numeri

Leggi su calcionews24

(Di domenica 12 febbraio 2023) L’impatto partita di Rasmusè qualcosa di impressionante: per l’Atalanta un contributo offensivo assai interessante “Chesi chiama”. Rimanere in ottica Sanremo è pur sempre coerente quando si tratta di raccontare le gesta di “” che da predestinato è ormai trascinatore di un’Atalanta sta regalando tante gioie. Ieri contro la Lazio ha disputato una partita ilè stata solo la ciliegina sulla torta, rispetto alla sua capacità offensiva arrivando anche a “sverniciare” due difensori biancocelesti in un colpo solo. Iovviamente fanno altro che sottolineare tale aspetto. Analizzando i 12 match dove ha disputato almeno un tempo, per ben 7 volte è ...