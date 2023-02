Figueira Champions Classic | percorso | partecipanti | diretta tv e streaming

(Di domenica 12 febbraio 2023) È periodo di corse nuove ed è pronta all’esordio anche una gara in terra portoghese. Stiamo parlando della, in programma nella giornata di domenica 12 febbraio nella zona della città universitaria di Coimbra. Leggi anche: Clasica de Almeria donne:tv eIlL'articolo proviene da Blog Ciclismo. Articoli correlati: Saudi Tour:tv eClasica de Almeria:tv e

Jakobsen ha concluso la corsa argentina con un successo di tappa: adesso sarà in gara allaClassic (12) e poi alla Volta Algarve (dal 15) in Portogallo.

Na terceira corrida pela Soudal-Quick Step, o dinamarquês Casper Pedersen obteve a primeira vitória, ao vencer no sprint a Figueira Champions Classic, à frente de um pequeno grupo, seguido de Rune ...Casper Pedersen espera que a Figueira Champions Classic "continue por muitos anos", depois de este domingo se ter tornado no primeiro vencedor da nova clássica de ciclismo portuguesa, algo que ...