FIFA 23 Future Stars | arrivano le Stelle del Futuro!

(Di domenica 12 febbraio 2023) Tornano anche su23 le, le speciali card dedicate ad alcuni dei giovani più promettenti del calcio internazionale! Come annunciato da EA Sports attraverso la consueta schermata di avvio di FUT, il Team 1 farà il suo debutto nella modalità Ultimate Team a partire da venerdì 3 gennaio Il futuro sta conquistando Il Gioco più Bello del Mondo.La nuova generazione diè disponibile ora su #FUT.#23 pic.twitter.com/qIpfx4AcWJ— EA SPORTSITA (@EAItalia) February 3, 2023 Come riporta il comunicato ufficiale: “del Futuro è la celebrazione annuale delle giovani promesse destinate a dominare il gioco più bello del mondo. Ledel Futuro degli anni passati hanno vinto ...

...23! Non poteva mancare l'attaccante del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia con una quotazione impressionante a FUT con 90 di overall. "Il futuro appartiene a loro. È arrivato il Team 2 delle...Commenta per primo EA SPORTS ha annunciato il secondo teamStars di23 e c'è spazio per l'Italia: Kvicha Kvaratskhelia strappa una carta con overall 90 , la seconda più alta del gruppo dopo quella di Jamal Musiala (92). Stesso valore del georgiano ...Tramite comunicato stampa, EA Sports ha svelato la squadra Future Stars 2 di FIFA 23: vediamo insieme la seconda squadra composta dai più promettenti giocatori della prossima generazione Il successo ...Ecco le caratteristiche, le statistiche e la carriera di uno degli attaccanti francesi più forti degli ultimi 20 anni ...