Fi | Berlusconi sostiene Ucraina ma preoccupato per escalation

È quanto si afferma in una nota di Forza Italia."Il presidentenon ha mai nominato Putin, dal quale ha più volte sottolineato di essere rimasto deluso, ha solo spiegato che che nessuno è ...La nota di Palazzo Chigi dopo le parole di. In serata sono poi arrivate le parole del ...previsto nel programma e come confermato in tutti i voti parlamentari della maggioranza che...Berlusconi ha precisamente detto nel momento dell’inserimento della scheda all’interno dell’urna: «Ho votato per l’Inter» Per le elezioni regionali della Lombardia Silvio Berlusconi ha citato anche ...In una domenica di elezioni, con i seggi aperti in Lombardia e nel Lazio per rinnovare le cariche regionali, l’ex premier Silvio Berlusconi accende la discussione politica con delle parole al veleno ...