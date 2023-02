Festeggia i 40 anni nel ristorante giapponese | Rossella Di Fuorti muore dopo il pranzo a base di sushi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 12 febbraio 2023) Morta il giorno del suo compleanno, mentreva quella che doveva essere una data indimenticabile, il passaggio agli “anta”.Diè mortaaver consumato undie altre specialità orientali in undi Napoli, nel quartiere di Fuorigrotta. La donna aveva scelto quel posto perre i suoi 40insieme ad amici e parenti. Non aveva mai avuto, in passato, alcun tipo di allergia al pesce o ad altri alimenti oppure sintomi che le facessero pensare di poter avere problemi. E l’idea di unorientale le era sembrata perfetta. E invece si è trasformata in una tragedia. Il maloreilLa donna, sposata ...