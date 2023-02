Fedez e Rosa Chemical | bacio in bocca e twerk in diretta a Sanremo! La Ferragni incredula resta paralizzata

SANREMO - Se il b acio dato da Rocio Muñoz Morales ad Amadeus nella terza serata del Festival di Sanremo a veva sorpreso tutto il pubblico dell'Ariston (compresa Giovanna Civitillo , moglie del ...Chemical è un altro 'nemico' della politica, o almeno di una parte di essa, in questo Festival ... per il gran finale l'artista ha deciso di avvalersi della presenza al teatro Ariston di, ...

Sanremo, diretta serata finale. Rosa Chemical, bacio appassionato con Fedez. Gino Paoli incanta l'Ariston. ilmessaggero.it

Sanremo 2023, la diretta della finale: Rosa Chemical limona Fedez, Gianni Morandi si commuove omaggiando… Il Fatto Quotidiano

Fedez difende Rosa Chemical e strappa la foto del viceministro vestito da Hitler RaiNews

Gli avvocati di Fedez, i tre highlander e la rivincita di Rosa Chemical: la 2ª puntata in meme- Video Gazzetta.it La Gazzetta dello Sport

(ANSA) - SANREMO, 11 FEB - Show di Rosa Chemical, la quota più trasgressiva del festival ... scende dal palco e avvicinandosi alla prima fila mima un amplesso con Fedez. Poi trascina il rapper, ...Rosa Chemical continua a far parlare di se al Festival di Sanremo. In queste serate la sua Made in Italy è diventata sempre più gradita al pubblico e in questa finale si presenta sul palco vestito con ...