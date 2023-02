Fedez e Rosa Chemical | amplesso in platea all' Ariston | Ferragni sconvolta | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 12 febbraio 2023) Il momento forse più "scandaloso" del Festival di Sanremo 2023 arriva intorno alle 23: non è il passionale bacio in bocca di, sul palco dell'. Semmai, il "twerking" scatenato dell'artista piemontese in gara con Made in Italy, che nel bel mezzo della sua esibizione in finalissima pensa bene di scendere in, sedersi sul marito di Chiarae simulare un. Roba forte a cui il rapper milanese reagisce con faccia visibilmente, come dire: questo è troppo. E se lo pensa anche lui, che qualche giorno fa ha strappato una foto del viceministro Bignami e poi, non pago, ha lanciato un appello alla premier Meloni per legalizzare la cannabis (momento clou della cover Tranqi Funky con gli Articolo ...