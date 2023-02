Fedez | dopo il bacio con Rosa Chemical scoppia la lite con Chiara Ferragni | “Cosa hai combinato?”

...e dell'esecuzione del suo inno all'amore libero Made in Italy con lo "scandaloso" bacio a, ...le performance di tutti gli artisti in gara, Amadeus - coadiuvato dai co - conduttori Morandi e ...Al Bano, Massimo Ranieri e i Pooh, nella quinta serata del Festival i superospiti italiani ... Sanremo 2023: il bacio (rubato) di Rosa Chemical ee l'ira della Ferragni . Insieme all' exploit ...

Protagonista della polemica del giorno e’ sempre Fedez che, dopo aver strappato una foto del viceministro Galeazzo Bignami e chiesto alla premier di legalizzare la marijuana, riceve un bacio sulla ...Dopo Al Bano, Massimo Ranieri e i Pooh ... Sanremo 2023: il bacio (rubato) di Rosa Chemical e Fedez e l’ira della Ferragni Insieme all’exploit distruttivo di Blanco, questo Festival di Sanremo 2023 ...