Fedez | “Anna Oxa? E’ stata molto maleducata” La replica della cantante

(Di domenica 12 febbraio 2023) A poche ore dalla finale del 73esimo “Festival di Sanremo” scoppia la querelle tra. Ad accendere la miccia è il rapper che in una diretta Instagram ha dato alla”. “C’era una scaletta di artisti che dovevano fare le prove, lei è arrivata e ha saltato la fila – ha raccontato– C’erano altri artisti prima che stavano aspettando. Èdavvero, ed erotentato di dirglielo. Poi l’ho vista, e ho lasciato perdere. Non ci si comporta così”. Immediata la reazione diil cui nome nelle scorse ore era finito nel cosiddetto “bicchieri-gate”.con gli Articoli ...

... Rosa Chemical bacia sulla bocca un sorpreso, con tanto di lingua. "Questo è il festival ... Le canzoni in gara al Festival di Sanremo:Oxa con "Sali (Canto dell'anima)". Ariete con "Mare di ...In prima fila, al centro del dibattito politico degli ultimi giorni per i suoi interventi al ... Chiudono la classifica in ultima posizione SisalOxa, Sethu, Shari e Will. , la serata finale ...

Sanremo 2023, Fedez contro Anna Oxa: “Davvero maleducata. Ma chi sei per scavalcare gli altri che sono… Il Fatto Quotidiano

Volevo baciare Coletta, Fedez si spiega dopo Sanremo. Ferragni: Sei ubriaco, la bomba su Anna Oxa Fanpage.it

Sanremo 2023, Fedez contro Anna Oxa: “È stata maleducata, ha saltato la fila” RaiNews

Fedez riapre il bicchieri-gate: «Anna Oxa Una vera maleducata, ha cambiato la scaletta per saltare la fila» - Il video Open

Sanremo 2023, Fedez contro Anna Oxa: "È stata maleducata, ha saltato la fila" La Gazzetta dello Sport

Il bacio fra Fedez e Rosa Chemical è già uno dei momenti più iconici della storia recente del Festival di Sanremo. Ma cosa ne pensa Chiara Ferragni In diretta, sul ...Nei giorni scorsi, Fedez stesso è stato al centro di polemiche. In particolare, per il freestyle indirizzato anche a esponenti politici e per l’attacco ad Anna Oxa. Nella conferenza stampa quotidiana ...