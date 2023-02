Federico Pisani | il giovane eterno numero 14 dell’Atalanta tradito da un destino infame

Leggi su calcionews24

(Di domenica 12 febbraio 2023) Il ricordo dipromessascomparsa il 12 febbraio 1997 in un incidente stradale Oggi, 12 febbraio, per il popoloè una giornata particolare. Il ricordo della scomparsa di: ilattaccante nerazzurro e per sempre14, strappato via in un incidente stradale insieme alla fidanzata Alessandra Midali. Nel 1997, a 22 anni, Chicco era quel giocatore in grado di essere devastante a partita in corso con la sua velocità e il dribbling istintivo: le caratteristiche che contraddistingue un predestinato.arriva dal Margine Coperta (società satellite che dalla Toscana invia all’Atalanta molti giovani) nel 1989. ...