Favola della domenica – Le due gocce

(Di domenica 12 febbraio 2023) C’erano una volta duedi pioggia, Tatino e Tatina. Pioveva a dirotto e le due gocciole si erano trovate l’una accanto all’altra sciogliendosi da una nuvola nera che le conteneva. Per loro il tempo scorreva lentissimo così avevano avuto modo di fare amicizia. La loro corsa in discesa si fermò sul ramo di un albero. “Eccoci arrivate!” esclamò Tatino con un riso argentino. “E stiamo ancora insieme” disse Tatina con gioia. Sul ramo, erano riparate dagli scrosci di pioggia grazie al fogliame soprastante, così trascorsero vicine molto tempo. Si può dire che si innamorarono. Poco a poco, la pioggia cessò. Uscì un caldo sole. Tatina iniziò a evaporare; Tatino, situato dentro un foro acquoso del ramo dell’albero, esclamò: “Resisti, non mollare, mia cara, prova a spostarti accanto a me”. Inutilmente. Tatina tornò in forma di vapore da dove era venuta, cioè sulla sua ...