(Di domenica 12 febbraio 2023) Una donna bussa alla porta di un suo ex è gli sgancia una bambina nata da poco, dicendogli che è sua figlia. L’uomo, immaturo e non pronto a fare il papà, non sa bene cosa fare. Seguiranno molte sorprese. La star francese...

- Istruzioni non incluse. Omar Sy ('Quasi amici') nel ruolo di Samuel, un eterno adolescente che un giorno riceve in consegna da un'ex fidanzata una bimba: sua figlia. Su ...Stasera in TV: i film da non perdere di domenica 12 febbraio 2023. Fast & Furious - Hobbs & Shaw,- Istruzioni non incluse o Non è un paese per vecchi Ecco i migliori film in programma ...

“Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse”, il film stasera in tv: trama e cast Today.it

Se n'è andato all'improvviso Giorgio Tinelli, il nonno della «Fattoria ... Gazzetta di Parma

Papà e figlio al parco, all'improvviso sbuca una famiglia di cinghiali ... Youtvrs

Addio Assunta, fissati i funerali della dipendente comunale morta all’improvviso Edizione Caserta