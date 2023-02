F Romano pubblica | Il presidente del Barça Laporta | “Leo Messi fa parte della storia del Barcellona Appartiene a…

Leggi su justcalcio

(Di domenica 12 febbraio 2023) Ildel: “Leofadel. Lui è del PSG quindi non parlerò, li rispetto”. #FCB “Suo fratello si è scusato, questae le sue parole non avranno alcun impatto sul rapporto del club con”. pic.twitter.com/1ofcXgW4lO — Fabrizio(@Fabrizio) 9 febbraio 2023 Source by FabrizioL'articolo proviene da JustCalcio.com.