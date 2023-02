(Di domenica 12 febbraio 2023) Pensando alla trama della serie britishnon può non venire in mente il film, entrambi disponibili su Disney+. Ma sono davvero così simili oppure offrono un punto di vista diverso? Ora che è stato rinnovato per la stagione 2 e sono iniziate le riprese dei nuovi episodi, si continua a parlare di, la nuova comedy originale britannica di Disney+ dopo Wedding Season e la docu-serie Welcome to Wrexham. La serie, nata dalla penna universitaria di Emma Moran, ha fatto parlare di sé per il plot alla base della storia: in un presente futuristico tutti possiedono un potere, che sviluppano dopo aver compiuto 18 anni. Tutti tranne Jen, che 25enne non ha ancora avuto nessuna "rivelazione". La prima influenza che salta alla mente da questo incipit della trama è, …

(Disney+) In un mondo dove tutti hanno sviluppato un superpotere, Jen non ne ha ... La trovata alla base della trama sembra ricordare, classico Disney del 2021. La serie tv, che è ...Ci sono talmente tante trovate spassosissime in, la nuova serie comedy inglese che parte il 25 gennaio su Disney+ , che è quasi ... In pratica siamo dalle parti di, il film d ...

Extraordinary vs Encanto: essere normali in un mondo di speciali Movieplayer

Extraordinary: la serie è cattiva, intelligentissima ed esilarante WIRED Italia

Extraordinary Recensione: una bella serie Disney+ sull'essere normali Everyeye Serie TV

Disney Plus, arriva la nuova serie Extraordinary: dalla trama pare il film Disney Encanto! Everyeye Serie TV

Le nuove uscite su Netflix, Prime Video e Disney+ di febbraio 2023 Domani

Entrambi i prodotti quindi, tanto Encanto quanto Extraordinary, basano la propria filosofia sull'imparare ad essere ordinari in un mondo di persone straordinarie. Riuscire a comprendere che la ...Encanto’s all about a family who have special powers ... She’s seemingly the only person not able to do something extraordinary. Her deadbeat boyfriend can fly (he chooses to “ghost” her after one ...