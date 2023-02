"Il capo del gruppoYevgeny Prigozhin è arrivato alla prigione in elicottero tra agosto e settembre.ancora 10 anni di carcere da scontare per omicidio colposo. Ho pensato che sei mesi a combattere in ...Estratto dell'articolo di Anna Lombardi per 'la Repubblica' GRUPPO- EX COMANDANTE DI PLOTONE ANDRIY MEDVEDEV 'Mia madre è morta quando12 anni, non ho conosciuto mio padre. Sono cresciuto in un orfanotrofio di Tomsk, Siberia. Nel ...

Ex Wagner, 'avevo 10 anni da scontare,sono diventato mercenario' Agenzia ANSA

Liliana Segre: «Adoro la musica di Wagner. Ma il suo lato oscuro è innegabile» Corriere Milano

Attacchi russi in diverse regioni. Rimosso il vice capo della Guardia Nazionale - La Cnn ha raccolto le testimonianze di due ex combattenti Wagner nel Donbass - La Cnn ha raccolto le testimonianze di due ex combattenti Wagner nel Donbass RaiNews

Ucraina Russia, ultime notizie sulla guerra, in diretta | Nella notte raid missilistico su Kharkiv. Il capo... Corriere della Sera

Un disertore Wagner: «Ho gettato il cellulare nella neve e sono ... blue News | Svizzera italiana

Ucraina, ex combattenti Wagner: "Avanzate come nella prima guerra mondiale". Racconti choc L'intervista della Cnn a due uomini, entrambi prelevati dal carcere dal leader del gruppo di mercenari ...(ANSA) - ROMA, 12 FEB - "Il capo del gruppo Wagner Yevgeny Prigozhin è arrivato alla prigione in elicottero tra agosto e settembre. Avevo ancora 10 anni di carcere da scontare per omicidio colposo. Ho ...