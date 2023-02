Albertoè stato operato per rimuovere un ematoma alla testa: l'ex allenatore rossonero, aldal 1998 (con la vittoria dello scudetto) al 2001, resta in prognosi riservata all'ospedale Bufalini ...Come sta Alberto, ricoverato da venerdì sera nel reparto di rianimazione per il forte ...di una caduta all'interno della sua casa La prognosi resta riservata e l'ex tecnico di, Juve ...

Ancora in rianimazione Zaccheroni, mister del Milan campione e delle emergenti Giappone ed Emirati RaiNews

Zaccheroni in rianimazione dopo una brutta caduta in casa: paura per l'ex allenatore del Milan Sport Fanpage

Zaccheroni è vigile e cosciente in rianimazione Corriere dello Sport

Ex Milan, Zaccheroni operato alla testa: condizioni stabili Pianeta Milan

Zaccheroni è caduto in casa, è in rianimazione: ansia per l'ex mister del Milan AreaNapoli.it

Zaccheroni, argomenta ancora il primo cittadino romagnolo ... Nel corso della sua carriera il mister, oltre ad avere guidato il Milan alla conquista del campionato ha allenato, tra le altre, anche ...Migliorano le condizioni di Alberto Zaccheroni. L’ex allenatore di Milan, Inter, Juventus e Lazio è infatti ricoverato da ieri in rianimazione per un brutto colpo alla testa rimediato in un incidente ...