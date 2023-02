Europei ciclismo su pista | il medagliere conclusivo

Leggi su blogciclismo

(Di domenica 12 febbraio 2023) Si è conclusa la cinque giorni relativa agli impegnatividisusvolti in Svizzera in quel di Grenchen al Tissot Velodrome. Era un evento molto atteso in quanto assegnava i primi punti validi per la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 e dunque abbiamo assistito a delle L'articolo proviene da Blog. Articoli correlati:su, ecco i convocati della Nazionale Italianasu, il programma completo delle gare