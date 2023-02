EuroCiclismo | Consonni e Scartezzini conquistano l’argento nella Madison

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 12 febbraio 2023) La giornata conclusiva dei Campionati Europei di ciclismo su pista ha regalato all’Italia altre due medaglie, la sesta e la settima di questa rassegna. Al velodromo di Grenchen (Svizzera), infatti, Elisa Balsamo e Vittoria Guazzini hanno conquistato la medaglia di bronzofemminile. Le Azzurre hanno totalizzato ben 19 punti, due in più rispetto al Belgio di Shari Bossuyt e Lotte Kopecky (17). Sospiro di sollievo per il team italiano, riuscito a difendere il terzo gradino del podio nonostante il cambio pericolosamente sbagliato prima dell’ultima e decisiva sprint. A dominare la prova è stata la Gran Bretagna di Archibald ed Barker, prima con 38 punti. Secondo posto, infine, per la Francia di Berteau e Copponi (25 punti). Successivamente è stato il turno di Simonee Michele, che ...