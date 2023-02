Esonero in Serie A | sorpresa in vista | i tifosi vogliono l’addio

Leggi su sportnews.eu

(Di domenica 12 febbraio 2023)inA, ecco che cosa potrebbe accadere: i, un tecnico rischia grosso. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Potrebbe esserci un nuovoinA indei prossimi giorni. Sembrano essere ore di attenta riflessione per un tecnico che non sembra più riuscire ad ottenere quei punti Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.