Ergastolano in permesso uccide due donne e si suicida | fermato un altro uomo

Due donne uccise dalla stessa mano: quella dell'Salvatore La Motta. E con la medesima ... di due donne uccise da un carnefice condannato all'ergastolo ma in licenza per- premio: ...- - > Suicida era unin licenza Il 63enne che si è suicidato era un, ... L'11 febbraio era l'ultimo giorno di unpremio di una settimana. L'uomo era il fratello di ...

Ergastolano in permesso premio uccide due donne in provincia di Catania e poi si suicida Il Fatto Quotidiano

Salvatore La Motta, chi è l'ergastolano in permesso premio che ha ... Fanpage.it

Ergastolano in permesso ammazza due donne e si suicida AGI - Agenzia Italia

Ergastolano in permesso uccide due donne e si suicida nel ... Agenzia ANSA

Ergastolano in permesso premio uccide due donne e si suicida RagusaNews

Era un ergastolano in licenza premio straordinaria. Le vittime, due donne, sono state freddate con un colpo d'arma da fuoco al viso. Ci sarebbe un movente passionale alla base del duplice omicidio.“Mentre continuiamo a dissertare sul 41 bis e sui diritti dei detenuti al carcere duro nel Catanese un ergastolano, già condannato per associazione mafiosa e omicidio, in permesso premio, uccide due ...