Equivoca Galimberti attacca Giorgia Meloni | un' assurda teoria

(Di domenica 12 febbraio 2023) Si parla dell'uscita di Silvio Berlusconi a In Onda. Qui Concita De Gregorio e David Parenzo schierano un vero e proprio plotone di esecuzione. Prima a parlare ecco che c'è Marianna Aprile. La conduttrice, ospite della puntata di domenica 12 febbraio su La7, tuona: "Le dichiarazioni? Un gioco di ruoli. La leaderche rivendica il polso della situazione non può lasciar passare certe cose. Per mettere a tacere dovrebbe essere lei a parlare, non una nota di Palazzo Chigi". A farle eco Umberto. Il filosofo si dice d'accordo con la giornalista e aggiunge: "Lapermette questo a Berlusconi e Salvini perché così accontenta tutti". E alla domanda della De Gregorio su che effetto abbia,replica: "L'effetto? Chi è stanco della guerra ora vota Forza Italia e dunque il centrodestra. ...